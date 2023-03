Απίστευτο: Ενοχλήθηκε το άλογό του και έκανε... ντου στο γήπεδο με σκούτερ! (vid)

Συγκεκριμένα, στα δέκα λεπτά αγώνα στο Veenhuizen - Vitesse'63, ένας απίστευτος τύπος που μένει κοντά στο γήπεδο όπου εξελισσόταν το ματς, μπήκε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο με ένα σκούτερ, έκοψε βόλτες στον αγωνιστικό χώρο και τα έψαλλε στον πάγκο της γηπεδούχου ομάδας.

Όπως σημειώνουν τα ολλανδικά Μέσα, αφορμή στάθηκε πως πριν από το παιχνίδι, νεαροί οπαδοί της Veenhuizen έριξαν πυροτεχνήματα με αποτέλεσμα το άλογο του να ταραχθεί, με τον ίδιο να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του.

Bij Veenhuizen - Vitesse ‘63 komt de buurman op zijn scooter gewoon even het veld opgereden. De reden: door het vuurwerk zijn zijn paarden op hol geslagen! I kid you not! 🤣👌🏻 pic.twitter.com/cBhFEFbxBo