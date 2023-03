Αντρίγια: «Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ που θέλουμε να εκπροσωπούμε»

Για την αντίδραση που έδειξε ο ΠΑΟΚ στο β΄ημίχρονο και το χαρακτήρα της ομάδας του μίλησε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, επισημαίνοντας πως «αυτός είναι ο ΠΑΟΚ που θέλουμε να εκπροσωπούμε».

Σβαμπ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχουν το know how απέναντι στον Άρη, με τον Αυστριακό να γράφει το 1-1 και τον Σέρβο να δίνει το σύνθημα για το game over και την ανατροπή με 2-1 για την ομάδα του μέσα στο «Κλ.Βικελίδης».

Μιλώντας στην κάμερα της Nova, ο Αντρίγια ανέφερε πως: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ήμασταν όμως πολύ καλά προετοιμασμένοι και δείξαμε ότι είμαστε καλύτεροι... Θέλαμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι!».

Για την αντίδραση της ομάδας του: «Είναι μία πολύ σημαντική νίκη και αυτήν την εικόνα θέλουμε να δείχνουμε. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτόν τον ΠΑΟΚ θέλουμε να εκπροσωπούμε, που κυριαρχεί και τα δίνει όλα για τη νίκη».

Όσο για το τι είπαν στα αποδυτήρια; «Ότι δεν υπάρχει λόγος να μην παίζουμε καλά, δεν είναι δυνατόν, έχουμε ποιότητα σαν ομάδα. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο, μπορεί να υπάρχουν στιγμές που δεν είσαι καλός αλλά το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε στη νίκη».