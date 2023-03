Ποιος είπε εγωιστή τον Κριστιάνο; Κι, όμως, χάρισε πέναλτι σε συμπαίκτη (vid)

Η Αμπχα προηγήθηκε στο ημίχρονο με 1-0, χάρη στο γκολ του Ανταμ στο 26ο λεπτό, όμως στο δεύτερο 45λεπτο, η Αλ Νασρ ανέτρεψε την κατάσταση με «μπροστάρη» τον Ρονάλντο. Ο διάσημος Πορτογάλος, ο οποίος έφθασε στα εννέα γκολ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ισοφάρισε στο 78ο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ και οκτώ λεπτά αργότερα, απέδειξε ότι δεν βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα.

Στο 86ο λεπτό, η Αλ Νασρ κέρδισε πέναλτι κι ερνώ όλοι περίμεναν τον Ρονάλντο να στήσει την μπάλα στην άσπρη βούλα, ο 38χρονος επιθετικός την έδωσε στον Ταλίσκα, ο οποίος προερχόταν από τραυματισμό. Ο έμπειρος άσος και σκόρερ της Αλ Νασρ, δεν αστόχησε και με το 14ο εφετινό του γκολ, διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

«Αυτό είναι αμοιβαίος σεβασμός. Είμαστε μια ομάδα και ενεργούμε σαν οικογένεια», δήλωσε μετα το τέλος του αγώνα ο Ταλίσκα, μιλώντας στο «Saudi Sports Company TV» και πρόσθεσε: «Όλοι συνεργαζόμαστε και το πιο σημαντικό είναι η ομάδα. Τελικά, όλα είναι προς όφελος του συλλόγου. Είτε είμαι εγώ, είτε οποιοσδήποτε άλλος παίκτης, το σημαντικό είναι να σκοράρουμε. Είναι σίγουρα κάτι ξεχωριστό από τον Ρονάλντο».

Cristiano Ronaldo just let Talisca take a crucial penalty to complete the comeback for Al Nassr, Talisca is now only 1 goal behind the league top scorer.



But I'm supposed to believe Ronaldo is selfish and only cares about himself...pic.twitter.com/izC0Gwas5q