Ειρωνεία από Πεπ για τη νέα αλλαγή του Χάαλαντ: «Τον έβγαλα για να μη σπάσει το ρεκόρ του Μέσι στο κύπελλο Αγγλίας» (vid)

Ο Νορβηγός επιθετικός θα μπορούσε να έχει γράψει ιστορία στο Τσάμπιονς Λιγκ, αν δεν γινόταν αλλαγή στη ρεβάνς με τη Λειψία για την φάση των «16» της διοργάνωσης.

Ωστόσο, ο Ισπανός τεχνικός τον αντικατέστησε προκαλώντας πολλές αρνητικές αντιδράσεις και σχόλια, μεταξύ των οποίων και ότι το έκανε για να μην ξεπεράσει ο Χάαλαντ τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος επίσης έχει βάλει πέντε γκολ σε ένα παιχνίδι στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Κόντρα στην Μπέρνλι για το κύπελλο Αγγλίας ο Γκουαρδιόλα έβγαλε ξανά τον Χάαλαντ, αφού αυτός είχε βάλει τρία γκολ και μετά το τέλος της αναμέτρησης βρήκε την ευκαιρία να... απαντήσει με τον τρόπο του στους επικριτές του.

«Οκτώ γκολ σε τέσσερις μέρες. Έπαιξα έντεκα χρόνια στη Μπαρτσελόνα και σκόραρα έντεκα γκολ. Αυτό που έκανε είναι απίστευτο. Τον έβγαλα σήμερα μετά τα τρία γκολ για να μην σπάσει το ρεκόρ του Μέσι, αυτός ήταν ο λόγος» είπε ο Ισπανός προπονητής.

