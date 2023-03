Άνοιξε λογαριασμό στο MLS ο Γιακουμάκης (vid)

Στην τρίτη του συμμετοχή στο αμερικανικό πρωτάθλημα, ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε το πρώτο του γκολ με υπέροχη κεφαλιά, διαμορφώνοντας το 3-0 για την Ατλάντα κόντρα στους Πόρτλαντ Τάιμπερς, στο 58ο λεπτό.

Έτσι, το «Tank» όπως τον αποκαλούν οι Αμερικανοί, σημείωσε το πρώτο του γκολ με την Ατλάντα, προκαλώντας έντονους πανηγυρισμούς από τους οπαδούς της νέας του ομάδας.

Δείτε παρακάτω το γκολ του Γιακουμάκη:

Giorgos Giakoumakis gets his first #ATLUTD goal 🔥



