Απίστευτο ξέσπασμα Κόντε: «Αυτή είναι η Τότεναμ, 20 χρόνια δεν έχει κερδίσει τίποτα»!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Οι παίκτες παίρνουν πολλά λεφτά, εγώ παίρνω πολλά λεφτά, όχι για να βρίσκω δικαιολογίες. Αυτή είναι η ιστορία της Τότεναμ, 20 χρόνια είναι εδώ αυτός ο ιδιοκτήτης και δεν έχουν κερδίσει τίποτα. Γιατί; Το φταίξιμο είναι μόνο του κλαμπ και κάθε προπονητή που είναι εδώ.

Έχω δει κάθε προπονητή που είχε στον πάγκο η Τότεναμ, μέχρι τώρα προσπάθησα να κρύψω την κατάσταση, αλλά όχι τώρα, γιατί δεν ήθελα να δω αυτό που είδα σήμερα, είναι απαράδεκτο για τον κόσμο.

Δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτή την κατάσταση. Βλέπω πολλούς εγωιστές παίκτες, αλλά δε βλέπω μία ομάδα. Βλέπω παίκτες που δε θέλουν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον και να δείξουν καρδιά στο γήπεδο. Δε θέλουν να παίξουν υπό πίεση. Είναι πιο εύκολο έτσι».

The video of Antonio Conte saying this makes it even more intense! pic.twitter.com/BCFDnYwLxi