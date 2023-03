Ιστορικό γκολ για Δουβίκα!

Παρότι για άγνωστο λόγο δεν κλήθηκε από τον Γκουστάβο Πογέτ στην Εθνική Ελλάδας, ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να ματώνει τα αντίπαλα δίχτυα στην Eredivisie.

Ο Έλληνας επιθετικός με ωραίο πλασέ άνοιξε το σκορ απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς και ανέβηκε ξανά μόνος στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

Ο Δουβίκας έφτασε τα 13 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα και έφτασε σε μία ιστορική επίδοση, αφού γίνεται ο πρώτος παίκτης της Ουτρέχτης που φτάνει σε αυτό το νούμερο μετά τον νυν επιθετικό της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Σεμπαστιάν Αλέ, ο οποίος είχε σκοράρει 13 φορές την σεζόν 2013-14, σε μία σεζόν που του έφερε την μεταγραφή στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης.

13 - Anastasios Douvikas is the first @fcutrecht player with 13 Eredivisie goals in one season since Sébastien Haller in 2016-17 (also 13). Douvigoal. pic.twitter.com/DkZ13DDsqj