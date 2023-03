Μάγκνουσον: «Να κάνουμε αντίστοιχα πλέι οφ με τα περσινά - Είμαστε έτοιμοι για την μάχη»

Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον σε δηλώσεις του στην Cosmote TV, που θα προβληθούν το βράδυ της Κυριακής 19/3, στην εκπομπή Sportshow πριν το μεγάλο παιχνίδι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, τόνισε ότι οι πράσινοι έδωσαν μάχη για να φτάσουν εδώ και θα κάνουν τα πάντα για να συνεχίσουν έτσι.

Αναλυτικά όσα είπε o Χόρντουρ Μάγκνουσον σε δηλώσεις που θα προβληθούν το βράδυ της Κυριακής 19/3, στην εκπομπή Sportshow της Cosmote TV πριν το μεγάλο παιχνίδι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός:

-Για το επερχόμενο ματς με την ΑΕΚ και τι περιμένει:

«Η ΑΕΚ ήταν το φαβορί για όλους στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, αλλά δείξαμε πως αυτό δεν ίσχυε. Δεν θα πω τίποτα γι’ αυτούς, γιατί γνωρίζω ότι έχουν μια πραγματικά καλή ομάδα, με πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς γι’ αυτούς έχασαν εντός έδρας και γι’ αυτό νομίζω πως θα παρουσιαστούν πιο «θυμωμένοι» εναντίον μας. Είμαστε όμως έτοιμοι για μια τέτοια «μάχη». Ένας αγώνας μαζί τους σ’ ένα δύσκολο γήπεδο, η ατμόσφαιρα εκεί είναι έντονη, αλλά αυτό δεν θα μας σταματήσει για να τους κερδίσουμε και να διευρύνουμε τις σερί ηττών τους ακόμη περισσότερο. Όπως είπα, η ΑΕΚ τερμάτισε δεύτερη στην κανονική περίοδο, αλλά έχουν μια εξαιρετική ομάδα που μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα».

-Για τα καλά στοιχεία που πρέπει να διατηρήσει ο Παναθηναϊκός στους αγώνες των play off:

«Πολλά πράγματα και νομίζω πως έχουμε τα πάντα αυτή τη στιγμή, για να τα πάρουμε μαζί μας στα play off. Όπως βλέπετε είμαστε πρώτοι στην κανονική περίοδο, κάτι που σημαίνει πως δουλέψαμε πολύ σκληρά για να βρεθούμε εκεί. Αλλά ξέρεις, τα play off, άκουσα για την περυσινή χρονιά, όπου η ομάδα δεν τα πήγε καλά στην κανονική περίοδο, αλλά στα play off, ήμασταν μια από τις καλύτερες ομάδες, κερδίζοντας σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Ελπίζω η ομάδα μας, ο Παναθηναϊκός, να είναι ομάδα των play off, των μεγάλων αγώνων. Γνωρίζω από τον εαυτό μου, ότι σαν ποδοσφαιριστής θέλεις να παίζεις στα μεγάλα παιχνίδια και να τα κερδίζεις. Είναι ένα καλό τεστ για εμάς και ευελπιστώ να κάνουμε το ίδιο όπως και πέρυσι στα play off».