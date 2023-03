Η πασίγνωστη Αμερικανίδα «τηλεπερσόνα», βρέθηκε στη εξέδρες του γηπέδου της Άρσεναλ και παρακολούθησε την αναμέτρηση των «Κανονιέρηδων» με την Σπόρτινγκ.

Τελικά η παρουσία της Καρντάσιαν έφερε γούρι στους Πορτογάλους, που «λύγισαν» την Άρσεναλ στα πέναλτι και πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Europa League.

Kim Kardashian at the Arsenal game this evening. 📸 pic.twitter.com/lDHV2V3MEO