Αδιανόητο: Οπαδός της Σίβασπορ έσπασε την μύτη του Μπιάνκο με γροθιά! (pic)

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το 4-1 της Φιορεντίνα με τον Καστροβίλι, οπαδός της Σίβασπορ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και γρονθοκόπησε τον Μπιάνκο, με αποτέλεσμα να προκαλέσει κάταγμα στη μύτη του Ιταλού ποδοσφαιριστή.

«Η γροθιά που δόθηκε στον Μπιάνκο είναι ντροπή, δεν το περίμενε καν. Η μύτη του έχει σπάσει. Έμοιαζε με πάρτι η ατμόσφαιρα, με ένα τόσο γεμάτο γήπεδο έσπρωξαν τους παίκτες τους και αυτή η χειρονομία τα χαλάει όλα», ανέφερε ο προπονητής της Φιορεντίνα Βιτσέντζο Ιταλιάνο.

«Λυπούμαστε για το επεισόδιο που έγινε, δεν είχε συμβεί ποτέ στην ιστορία της Σίβασπορ κάτι τέτοιο», ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής της Σίβασπορ, Καλιμπάι.

Absurdo: Alessandro Bianco, da Fiorentina, foi agredido com um soco no rosto por um torcedor do Sivasspor.



A agressão ocorreu durante a comemoração do quarto gol da Viola e o meia postou uma imagem de como ficou após o murro. pic.twitter.com/2EpPBaB8dV