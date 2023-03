O Άκπομ «σπάει» τα κοντέρ σε γκολ και έπαθλα με τη Μίντλεσμπρο.

Ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της Championship για τον μήνα Φεβρουάριο παίρνοντας το συγκεκριμένο βραβείο για τρίτη φορά στη φετινή σεζόν!

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί με τη φανέλα της Μίντλεσμπρο, με την οποία έφτασε τα 24 γκολ σε 32 εμφανίσεις! Έτσι έκανε δικό του το συγκεκριμένο βραβείο για δεύτερο σερί μήνα και για τρίτη φορά από το ξεκίνημα της σεζόν.

Congrats, @cakpom 🔥



Your PFA @VertuMotors Championship Fans’ Player of the Month for February. pic.twitter.com/8zqJeVawai