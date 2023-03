Για τα προκριματικά του Euro 2024 και τις αναμετρήσεις με Ουκρανία και Ιταλία ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ επέλεξε τόσο τον Ιβάν Τόνεϊ αν και έχει μπλεξίματα με την FA λόγω παράνομου στοιχηματισμού, τον Μάντισον αλλά και τον Γκουέχι της Κρίσταλ Πάλας. Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός έμειναν οι Αλεξάντερ Άρνολντ και Τζέιντον Σάντσο.

Η αποστολή της Αγγλίας:

