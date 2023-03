Το μεγάλο παράπονο του Γκουαρδιόλα από την... Τζούλια Ρόμπερτς (pics, vid)

Ήταν μια εντυπωσιακή εμφάνιση από τους «Πολίτες» στη ρεβάνς με τους Γερμανούς για την φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ και απολύτως αναμενόμενα ο Ισπανός τεχνικός ρωτήθηκε μετά τον αγώνα αν η ομάδα του μπορεί φέτος να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής.

Ο Γκουαρδιόλα είχε μπόλικη διάθεση για πλάκα και έδωσε μια απάντηση που έγινε viral...

«Είμαι αποτυχημένος στο Τσάμπιονς Λιγκ. Θα είμαι αποτυχημένος ακόμη κι αν κατακτήσω τρία Τσάμπιονς Λιγκ στη σειρά.Έχω τρία ινδάλματα στη ζωή μου. Τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Τάιγκερ Γουντς και την Τζούλια Ρόμπερτς. Αυτοί οι τρεις είναι τα ινδάλματά μου. Πριν από μερικά χρόνια η Ρόμπερτς επισκέφθηκε το Μάντσεστερ. Όχι το 90 όταν ο Σερ Άλεξ κέρδιζε τον έναν τίτλο μετά τον άλλο. Ήρθε σε μια περίοδο που ήμασταν καλύτεροι από τη Γιουνάιτεντ, σε εκείνα τα 4-5 χρόνια, σωστά;

Κι αυτή πήγε και επισκέφθηκε τη Γιουνάιτεντ. Δεν ήρθε σε εμάς. Οπότε ακόμη κι αν κερδίσω το Τσάμπιονς Λιγκ δεν μπορεί να συγκριθεί με το γεγονός ότι η Τζούλια Ρόμπερτς ήρθε στο Μάντσεστερ και δεν ήρθε να μας δει. Ακόμη κι αν κατακτήσω το τρόπαιο, δεν μπορώ να το συγκρίνω με την απογοήτευση που ένιωσα τότε» είπε ο Γκουαρδιόλα.

με αυτή την αφορμή, μάλιστα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θυμήθηκε την επίσκεψη της διάσημης Αμερικανίδας ηθοποιού προ ετών στο «Ολντ Τράφορντ» και... έξυσε τις πληγές του Ισπανού!

Throwing it back to when Julia Roberts visited Old Trafford 😏#MUFC pic.twitter.com/xBzLZgnJLK