Απίθανος «κεραυνός» του Αρασκαέτα στο Φλαμένγκο-Βάσκο (vid)

Οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες για τα ημιτελικά του Καμπεονάτο Καριόκα της Βραζιλίας, με τον Αρασκαέτα να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην αναμέτρηση.

Ο Ουρουγουανός άσος της Φλαμένγκο στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, έπιασε ένα δυνατό βολέ στην κίνηση, με τον τερματοφύλακα της Βάσκο να μην προλαβαίνει να δει την πορεία της μπάλας.

Δείτε παρακάτω την γκολάρα:

Giorgian de Arrascaeta hit the volley SO clean 🚀



