Έρχεται το Μουντιάλ... αλλιώς! 48 ομάδες, 104 παιχνίδια, 40 μέρες!

Την διοργάνωση θα φιλοξενήσουν σε τρία χρόνια 16 πόλεις: 60 αγώνες, μεταξύ των οποίων οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί και ο τελικός, θα διοργανωθούν στις ΗΠΑ ενώ τα γειτονικά κράτη Καναδάς και Μεξικό θα φιλοξενήσουν το καθένα από 10 αγώνες. Θα είναι η πρώτη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε τρία έθνη.

Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα πάρουν μέρος 48 ομάδες και φαίνεται πως θα διατηρηθούν οι όμιλοι των τεσσάρων για την πρώτη φάση του.

Αναμένεται, ωστόσο, η επίσημη απόφαση της FIFA για τις αλλαγές που θα φέρουν άλλα 24 παιχνίδια στην διοργάνωση, η οποία μπορεί να... τραβήξει ως 40 ημέρες.

Η τελική μορφή πρόκειται να εγκριθεί σήμερα (14/3) μετά από συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, το οποίο απαρτίζεται από 36 μέλη και θα πάρει τις τελικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τους Times, οι επικεφαλής των έξι συνομοσπονδιών ποδοσφαίρου συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, το βράδυ της Δευτέρας και κανένας δεν εξέφρασε αντίρρηση για το προτεινόμενο σχέδιο.

Η FIFA έχει προϋπολογίσει έσοδα 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2026, σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι κέρδισε την ίδια περίοδο μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

🚨 2026 #FIFAWorldCup 🚨



⚽️ 12 groups of 4 teams, 3 games each

⚽️ Top 2 + 8 best 3rd-place go to R32

⚽️ Combined rest, release, tournament days 56 (same as 2010/14/18 WCs)

⚽️ Max 8 games, up from 7

⚽️ Final - Sunday July 19



✅ FIFA Council set to approvehttps://t.co/19jzwxsunR