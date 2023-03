Ο κίνδυνος για την ΑΕΚ και τι πρέπει να κάνει ο Γιοβάνοβιτς, ποιοι «μεγάλωσαν» και ποιοι «μίκρυναν» από τους big-4 και κλήρωση. Ρεσιτάλ από τον Τύπο.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Ποιος είπε ότι δεν παίζει ρόλο στα πλέι οφ η κλήρωση για τη σειρά των αγώνων; Αν π.χ. Είσαι ο Ολυμπιακός, είσαι ο Μαρινάκης, θα μπορούσες να σκεφτείς καλύτερη κλήρωση από αυτήν που σου «έτυχε» ηλεκτρονικά και με τους κλειδαρίθμους που τους καταλαβαίνει μόνο ο Αϊνστάιν και ο «μάγειρας ηλεκτρονικών κληρώσεων» της Λίγκας; Όχι βέβαια! Αυτήν την κλήρωση θα ήθελες αν ήσουν ο Ολυμπιακός και αυτή η κλήρωση βγήκε χθες για τα πλέι οφ της Super League 1, όπου δεν πιστεύω αν υπάρχουν «κρύα» και «ζεστά» μπαλάκια όπως γινόταν κατά κόρον (σύμφωνα με τις καταγγελίες) στο παρελθόν, αφού τώρα πλέον οι κληρώσεις είναι «ηλεκτρονικές».

Όσοι λοιπόν, περιμένατε να παίξετε με τον Ολυμπιακό την 1η αγωνιστική, που θα λείψουν Μπιέλ και ο Χουάνγκ, ξεχάστε το πλέον. Οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν στο «φιλόξενο» Βόλο, με 10.000 οπαδούς να γεμίζουν τα τσιπουράδικα και τα μπαράκια της παραλίας όπου θα βγει τσάρκα ο Μπέος, τον οποίο φυσικά και θα ξαναψηφίσουν οι συμπολίτες του... Το 1-3 στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλάζει το σκηνικό, όσον αφορά την ψυχολογία και δίνει στον Ολυμπιακό μία ώθηση, σε συνδυασμό με τη χθεσινή κλήρωση, που σαφώς τον ευνοεί σε σχέση με τους υπόλοιπους και τον «στέλνει» τελευταία αγωνιστική στην Τούμπα. Είναι πιθανό τότε να έχουν κριθεί όλα υπέρ του...

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Η πρώτη αγωνιστική μπορεί να μην είναι η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου, αλλά δεν απέχει πολύ από τον χαρακτηρισμό. Ο Παναθηναϊκός που είναι πρώτος και που για αυτό όλοι θα κοιτάζουν το πρόγραμμά του, ξεκινά με ένα πολύ δύσκολο ματς, αυτό με την ΑΕΚ στην OPAP Arena. Το καλό για τον Γιοβάνοβιτς είναι ότι μετά από την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό η προετοιμασία του συγκεκριμένου παιχνιδιού έγινε κομμάτι δύσκολη και για τον Ματίας Αλμέιδα. Ένα δεύτερο στραβοπάτημα της «Ένωσης» - και μάλιστα εντός έδρας (ενώ στη συνέχεια υπάρχει και διακοπή πρωταθλήματος)- μπορεί να δημιουργήσει στην ΑΕΚ συνθήκες πραγματικής δυσκολίας, όχι βαθμολογικής (μιας και ότι κι αν γίνει η ΑΕΚ θα είναι πολύ ψηλά), αλλά αγωνιστικής (διότι μπορεί να κλονίσει την πίστη των παικτών της ΑΕΚ σε αυτό που μου αρέσει να αποκαλώ «ποδόσφαιρο του Αλμέιδα»).

Αυτό το ποδόσφαιρο, το στηριγμένο στις συνεργασίες, στο τρέξιμο, στην κίνηση χωρίς την μπάλα, στην αναζήτηση του συμπαίκτη που βρίσκεται σε καλύτερη θέση, με όλο το συνεπακόλουθο ρίσκο στην άμυνα, μπορεί να είναι αποδοτικό μόνο αν το πλάνο το υπηρετείς πιστά. Οι ήττες εν προκειμένω δεν είναι εκτός προγράμματος: αυτό που απαγορεύεται είναι οι αμφιβολίες. Αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό κινδυνεύει να αρχίσει να έχει τέτοιες. Όμως κι ο Παναθηναϊκός έχει την υποχρέωση να πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια για να κάνει αποτέλεσμα. Στον δεύτερο γύρο δεν κέρδισε κανέναν από τους συνδιεκδικητές του τίτλου.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Με το σκεπτικό που φάνηκε ότι διακατείχε την ΑΕΚ, ότι δηλαδή δεν θα προηγούταν ποτέ αντίπαλος στη Νέα Φιλαδέλφεια, ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα, θα ερχόταν ένα ισχυρό πατατράκ, που θα της υπενθύμιζε ότι αυτό το σκεπτικό ήταν προφανώς εντελώς λανθασμένο. Είναι ξεκάθαρο ότι από το να συνέβαινε αυτό σε κάποιο από τα εντός έδρας παιχνίδια των play off, είναι χίλιες φορές προτιμότερο που συνέβη τώρα. Πικρό μεν, αλλά τώρα διορθώνεται. Στα play off δεν θα διορθωνόταν. Η έδρα της ΑΕΚ παραμένει η πιο δυνατή και είναι η μοναδική που δεδομένα θα είναι... sold out σε όλα τα παιχνίδια των play off.

Εξίσου ξεκάθαρο είναι και το σκληρό μάθημα που πρέπει να πήρε προχθές η ΑΕΚ. Έμεινε πίσω στο σκορ κι έχασε εντελώς τη συγκέντρωσή της, τον προσανατολισμό της, λες και ήταν στο 90' και είχε μπροστά της μόνο τις καθυστερήσεις για να ισοφαρίσει... Είναι λοιπόν σκληρό μεν, αλλά και πολύ ξεκάθαρο δε, το τι πρέπει να διορθωθεί. Την Κυριακή, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην «Αγιά Σοφιά» και πρέπει και μπορεί να είναι πρώτη στη βαθμολογία. Κι αυτό θα γίνει με τον τρόπο παιχνιδιού της, με το «πνίξιμο» του αντιπάλου, αλλά και με την ψυχραιμία εφόσον αργήσει να έρθει το γκολ ή ακόμα κι αν προηγηθεί ο αντίπαλος.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - METROSPORT

Πρέπει να είσαι αφελής για να συμφωνήσεις με το αφήγημα ότι φέτος επιτέλους έχουμε αξιόπιστο Πρωτάθλημα, γι' αυτό και είναι ανταγωνιστικό, με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο. Είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι θα έχουμε επιτέλους ενδιαφέροντα πλέι οφ επειδή δεν επηρέασαν το Πρωτάθλημα η διαιτησία και άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια οφείλεται σε άλλους λόγους και είναι ξεκάθαροι...

Οι ομάδες που δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στο φετινό Πρωτάθλημα είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός γιατί απέχει πολύ από την ομάδα που κατέκτησε τα τρία τελευταία Πρωταθλήματα και ο ΠΑΟΚ γιατί απέχει (ΚΑΙ φέτος) από την ομάδα που κατέκτησε το αήττητο Πρωτάθλημα από το 2019. Αυτοί οι δύο, με τις αδυναμίες τους, επέτρεψαν στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να προηγούνται φέτος με τη λήξη της κανονικής περιόδου. Και βέβαια, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ΑΕΚ, επωφελήθηκαν από τις αδυναμίες των αντιπάλων τους επειδή είναι σαφώς ανώτεροι σε σχέση με τους θλιβερούς εαυτούς τους τα τρία προηγούμενα χρόνια. Οι δύο ''μίκρυναν'', οι άλλοι δύο ''μεγάλωσαν'' και έτσι ο ένας ή οι δύο ανταγωνιστές, έγιναν τέσσερις. Τόσο απλά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣΜΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά δίνοντας για πρώτη φορά λόγο ύπαρξης του μίνι πρωταθλήματος. Γιατί όμως προστέθηκε αυτή η σειρά των αγώνων; Ο πρώτος λόγος ήταν ο οικονομικός. Περισσότερα ντέρμπι, περισσότερο ενδιαφέρον για τους φιλάθλους και τις συνδρομητικές πλατφόρμες που κατέχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του προϊόντος, περισσότερα χρήματα. Ο δεύτερος ήταν η βελτίωση του ανταγωνισμού μεταξύ των διεκδικητών του τίτλου. Και ο τρίτος και ο πιο σημαντικός που δε λέει κανείς γιατί η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα, η αποκαθήλωση του Ολυμπιακού από την κορυφή.

Πολλοί πίστευαν πως με τη «δεύτερη ευκαιρία» θα μπορούσαν να αποδομήσουν αγωνιστικά τους ερυθρόλευκους. Κι αυτοί οι αθεόφοβοι, σάρωσαν τα τρία τελευταία πρωταθλήματα. Το ωραίο της υπόθεσης είναι πως με τα φετινά πλέι οφ - υποτίθεται - όπλο των αντιπάλων του Ολυμπιακού, η «δεύτερη ευκαιρία», έρχεται στα δικά του χέρια. Αφού κατάφερε στις τελευταίες 13 αγωνιστικές, να μειώσει τη διαφορά του τίτλου από τους 12 στους πέντε, εύκολα μπορεί να κλείσει κι αυτή την ψαλίδα στα επόμενα δέκα ματς των πλέι οφ. Και τότε κάποιοι ίσως προτείνουν να καταργηθεί το μίνι πρωτάθλημα των έξι και να αυξηθούν σε 18 οι ομάδες.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Τη διαφορά στους αγώνες μπορεί να την κάνουν οι προπονητές και παίκτες όλων των θέσεων, αλλά ο κανόνας ότι μία ομάδα για να νικήσει πρέπει να έχει σε σούπερ μέρα τον τερματοφύλακά της και τον σέντερ φορ της επιβεβαιώθηκε πλήρως στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τον... γενικό κανόνα να αναφέρει ότι «δείξε μου τον γκολκίπερ σου και τον σέντερ φορ σου, για να σου πω τι ομάδα έχεις». Ο Ολυμπιακός είχε σε σούπερ βραδιά τον Πασχαλάκη και τον Μπακαμπού, η ΑΕΚ είχε τον Αθανασιάδη και τον Αραούχο... Ο Μπακαμπού ήταν μέσα και στα τρία γκολ της ομάδας του και δεν επηρεάστηκε από την ευκαιρία του πρώτου μέρους. Όταν πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Βίντα (τον οποίο γενικώς ταλαιπώρησε), αλλά δοκίμασε να περάσει την μπάλα κάτω από τον Αθανασιάδη βλέποντας ότι δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τον Κανός που περίμενε κοντά στο τέρμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο στράικερ του Ολυμπιακού και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος έδωσε την πάσα στον Μπιέλ στι 0-1, τελείωσε ιδανικά ο ίδιος την μπαλιά του Φορτούνη για το δεύτερο γκολ και πέρασε ασίστ στον Κανός για το τρίτο. Τι άλλο να κάνει ο κυνηγός κορυφής σε ένα παιχνίδι; O Πασχαλάκης είναι μία άλλη, ιδιαίτερη περίπτωση. Στον Ολυμπιακό θα μπορούσε να είχε έρθει νωρίτερα στη σεζόν, υπήρξαν διάφορα που επιλύθηκαν και ο διεθνής τερματοφύλακας όχι απλώς έδειξε από την αρχή ότι είναι πανέτοιμος για βασικός, αλλά πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.