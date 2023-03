Από τον Φώτη ως τον Μίτσελ, ένα YOLO δρόμος!

Yolo (you only live once)!

Βάζουμε ποδοσφαιριστές, έχουμε βάλει τερματοφύλακες, κάποια στιγμή δεν πρέπει να μιλήσουμε και για εκείνους τους δύσμοιρους τους προπονητές; Κι αν υπάρχει στιγμή να μιλήσουμε για εκείνους τους δύσμοιρους τους προπονητές, τώρα μοιάζει να είναι η ιδανική. Ο Μίτσελ έζησε τον απόλυτο θρίαμβο. Πολλοί στάθηκαν στο αν η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ή αν είχε περισσότερες φάσεις για γκολ, ωστόσο η ουσία είναι ότι ο Ισπανός το είπε και το έκανε. Βέβαια, όταν το είχε πει έφυγε από την «Αγιά Σοφιά» με βαριά ήττα και αυτό είναι που κάνει το προχθεσινό ακόμα σπουδαιότερο. Δέχτηκε αμφισβήτηση, πυρά, ειρωνείες – αντιπαρήλθε και τώρα μπορεί να απολαύσει τη δική του νύχτα. Πανηγύρισε σα να μην σε βλέπει κανείς!

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η κατηγορία θα άνηκε στον Φώτη Ιωαννίδη. Βασικά, όλες οι κατηγορίες θα μπορούσαν να είναι του Έλληνα επιθετικού έπειτα από την εμφάνισή του στο Περιστέρι, αλλά θέλουμε να έχουμε πλουραλισμό, σαν τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Επιλέξαμε, λοιπόν, το γκολ του Τόμας Ντε Βινσέντι στο Αγρίνιο ως το καλύτερος της αγωνιστικής. Ο Αργεντινός μέσος είχε να σκοράρει από τότε που το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο που είχε κατακτήσει η χώρα του ήταν το 1986 και συμπτωματικά το προηγούμενο γκολ του στο πρωτάθλημα ήταν και πάλι απέναντι στον Παναιτωλικό. Τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ έχει πετύχει στην καριέρα του σε εφτά παιχνίδια απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου, και τώρα το έκανε με άκρως θεαματικό τρόπο.