«Αφεντικό» της πόλης η Άρσεναλ - Δεν έχει δεχθεί γκολ σε εκτός έδρας ντέρμπι στο Λονδίνο

Τα «μωρά» του Αρτέτα, δείχνουν να μην ζαλίζονται από την κορυφή και όσο οι αγωνιστικές περνάνε και η Άρσεναλ παραμένει πρώτη, τόσο η αυτοπεποίθηση θα αυξάνεται πρός όφελος της ομάδας Λονδίνου, της πόλης στην οποία φέτος είναι το απόλυτο «αφεντικό».

Σε 27 αναμετρήσεις, οι «κανονιέρηδες» μετρούν 21 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 3 ήττες, έχοντας μαζέψει 66 βαθμούς και συνεχίζουν. Στη ξέφρενη όμως πορεία που πραγματοποιούν, υπάρχει και ένα ξεχωριστό στατιστικό - επίτευγμα για την ομάδα του Αρτέτα.

Το Λονδίνο στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ, έχει ως εκπροσώπους, εφτά ομάδες. Άρσεναλ, Τότεναμ, Τσέλσι, Γουέστ Χαμ, Κρίσταλ Πάλας, Μπρέντφορντ και Φούλαμ. Από τις 6 αυτές έδρες, η Άρσεναλ έχει περάσει νικηφόρα και χωρίς να δεχτεί γκολ, από τις πέντε εξ αυτών, με τελευταία το «Κρέιβεν Κότατζ» το απόγευμα της Κυριακής, όπου και επικράτησε με 0-3.

Έτσι ο Αρτέτα γράφει - ξανά - ιστορία μιας και η Άρσεναλ γίνεται η πρώτη ομάδα που κερδίζει πέντε σερί εκτός έδρας ντέρμπι Λονδίνου, χωρίς να δεχτεί τέρμα.

Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα:

Κρίσταλ Πάλας - Άρσεναλ: 0-2

Μπρέντφορντ - Άρσεναλ: 0-3

Τσέλσι - Άρσεναλ: 0-1

Τότεναμ - Άρσεναλ: 0-2

Φούλαμ - Άρσεναλ: 0-3

Το αν θα σπάσει το σερί ή αν θα κάνει το απόλυτο για να κηρυχθεί επίσημα «αφεντικό της πόλης», αναμένεται να το δούμε στις 16 Απριλίου, όταν η Γουέστ Χαμ θα υποδεχθεί τους «Κανονιέρηδες», στο τελευταίο εκτός έδρας Λονδρέζικο ντέρμπι για την Άρσεναλ.



✅ Fulham 0-3 Arsenal