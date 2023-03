Πώς η απόφαση να «ξηλωθεί» ο Γκάρι Λίνεκερ γυρνά μπούμερανγκ στο BBC

«Άβολη, παγωμένη και κενη» χαρακτηρίζουν οι Βρετανοί την κορυφαία αθλητική εκπομπή στην βρετανική τηλεόραση για την Premier League, το «Match of the day» που κανονικά παρουσιάζει ο Γκάρι Λίνεκερ.

Το BBC θέλησε να «κόψει» τη φωνή του παρουσιαστή και παλαίμαχου ποδοσφαιριστή για «παραδειγματισμό» και ίσως για να ευχαριστήσει μια μερίδα κόσμου, όμως εν τέλει πυροβόλησε τα πόδια του και τράβηξε τα ίδια του τα καλώδια.

Παρά τις όποιες αντιδράσεις έφερε αρχικά η είδηση της απόλυσης του Λίνεκερ, το BBC αντιλήφθηκε το μέγεθος της ζημιάς που έκανε στον εαυτό του το βράδυ του Σαββάτου. Μια ημέρα που οι Άγγλοι αφιερώνουν στο ποδόσφαιρο με θέρμη, σχεδόν όλα τα μικρόφωνα ήταν κλειστά, κανείς δεν έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις μετά τα παιχνίδια σε ένδειξη υποστήριξης προς τον παλαίμαχο Άγγλο αθλητή που χαίρει την εκτίμηση πολλών περισσότερων από ό,τι πίστευε το βρετανικό μέσο.

«Αυτό ήταν το Match of the Day, αλλά όχι όπως το ξέρουμε» γράφουν τα βρετανικά Μέσα. Το BBC μπορεί να πίστευε ότι η απόλυση του Λίνεκερ για τα tweets του σχετικά με την αντιμεταναστευτική πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης θα ηρεμούσε τα πνεύματα, αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο, καθώς υποτίμησε σημαντικά το συλλογικό πνεύμα των φίλων και των συναδέλφων του. Ενώ όπως φαίνεται πήρε πιο σοβαρά από όσο θα έπρεπε τις αντιδράσεις εις βάρος του. Όπως λένε όμως οι Βρετανοί ίσως αυτή η εκπομπή να ήταν η πιο... χρήσιμη που υπήρξε ποτέ στα χρόνια της παρουσίας της γιατί «δεν ξέρεις τι έχεις μέχρι να χαθεί».

Από τους συμπαρουσιαστές του, Ίαν Ράιτ και Άλαν Σίρερ μέχρι οποιονδήποτε θα μπορούσε ενδεχομένως να καλύψει το κενό του Λίνεκερ, τους σχολιαστές, τους σπορτκάστερς και οποιονδήποτε εμπλέκεται σε άλλες ποδοσφαιρικές εκπομπές του BBC, όπως το Football Focus, το Final Score και τη ραδιοφωνική παραγωγή του Five Live κανείς δεν επρόκειτο να εμφανιστεί στην οθόνη. Κανείς δεν θα άνοιγε το δικό του μικρόφωνο.

Αντ' αυτού, το βρετανικό κοινό που αγαπά τις ποδοσφαιρικές εκπομπές και τον σχολιασμό έμεινε με μια υποκατάστατη προσέγγιση του Match of the Day, μια συλλογή από στιγμιότυπα 20 λεπτών και τριών δευτερολέπτων, μια «απόκοσμη» όπως λένε, επιλογή εικόνων χωρίς πλαίσιο, που μεταδίδεται απολογητικά.

Στην εκπομπή των νέων του BBC, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν μια πρόγευση της δράσης του Σαββατοκύριακου, με την κλασική προειδοποίηση «αν δεν θέλετε να ξέρετε τα αποτελέσματα, κοιτάξτε αλλού τώρα» για εκείνους τους ανθρώπους που με κάποιο τρόπο ξέφυγαν από τις σημαντικές λεπτομέρειες και περιμένουν το Match of the Day. Όχι αυτή τη φορά: δεν υπήρχε καν ειδική αθλητική ενότητα, παρά μόνο μια σύντομη αναφορά στη δράση της ημέρας για το ράγκμπι.

Στη συνέχεια, ένας εμφανώς αμήχανος εκφωνητής είπε: «Τώρα στο BBC One, λυπούμαστε που δεν είμαστε σε θέση να δείξουμε το κανονικό Match of the Day με σχολιασμό απόψε, αλλά εδώ είναι η καλύτερη δράση από τους σημερινούς αγώνες της Premier League». Και με αυτό, ξεκίνησε η πιο παράξενη έκδοση του πιο αγαπημένου πολιτιστικού θεσμού του BBC, που συνεχίζεται λίγο-πολύ ασταμάτητα από την πρώτη του μετάδοση το 1964.

Η εκπομπή ξεκίνησε σιωπηλά, χωρίς τίτλους έναρξης, γραφικά ή ακόμη και την περίφημη εισαγωγική μουσική. Το κοινό μπήκε έτσι κατευθείαν σε μια κάρτα τίτλων που έγραφε «PREMIER LEAGUE HIGHLIGHTS», αλλά χωρίς καμία εισαγωγή ή εξήγηση, στο παιχνίδι Μπόρνμουθ - Λίβερπουλ. Συνήθως, το πρώτο πράγμα που βλέπει ο κόσμος είναι ο Λίνεκερ να κάνει μια ειρωνική εισαγωγή στη δράση, ακολουθούμενη από κάποια ελαφριά πειράγματα εις βάρος των ειδημόνων, συχνά για την έλλειψη μαλλιών του Σίρερ Shearer ή την ενδυματολογική αίσθηση του Ράιτ.

Αντ' αυτού ο κόσμος είδε τον Βίρτζιλ Βαν Ντάικ να κατευθύνει μια κεφαλιά προς την εστία της Μπόρνμουθ. Δεν υπήρχε κανένας σχολιαστής που να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες που ένας απλός οπαδός θα μπορούσε να έχει ξεχάσει. Οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι έχουν, κάποια στιγμή, περάσει μια στιγμή που σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν να τα καταφέρουν χωρίς σχολιασμό και ανάλυση.

Αυτά τα στιγμιότυπα χωρίς σχολιασμό απέδειξαν ότι αυτή η φευγαλέα αντίληψη είναι ανοησία. Οι σχολιαστές παρέχουν πλαίσιο, πληροφορίες, επισημαίνοντας πράγματα που διαφορετικά μπορεί να μας είχαν διαφύγει. Είναι μέρος του ιστού του τρόπου με τον οποίο απολαμβάνουμε και καταναλώνουμε το παιχνίδι. Ο σχολιασμός είναι εκεί είτε για να μας ενημερώσει, να μας εκπαιδεύσει ή να μας διασκεδάσει... και ενίοτε να μας εκνευρίσει φυσικά, αλλά είναι πάντα εκεί.

Μεταξύ των αγώνων, δεν υπήρξαν συνεντεύξεις με τους προπονητές ή τους βασικούς παίκτες. Όλοι θέλουν να δουν πόσο κατσούφης είναι ο Γιούργκεν Κλοπ μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα αφηγηματικό τόξο στο να βλέπεις τον Γκάρι Ο' Νιλ να είναι καταβεβλημένος τη μία εβδομάδα και χαρούμενος την επόμενη. Υπάρχει ένα ευχάριστο αναπόφευκτο να ακούς τον Κέιν να λέει: «Ναι, όχι, απλά είναι ωραίο να μπαίνεις στο φύλλο αγώνα». Πάντα λένε πράγματα που θα σε ξετρελάνουν; Όχι αλλά και πάλι, αυτά τα σχόλια μετά τον αγώνα είναι μέρος του όλου πράγματος.

Χαρακτηριστικά το The Athletic γράφει για την αποστηρωμένη εκδοχή του Match of the Day: «Θα μπορούσατε να ισχυριστείτε ότι αυτό ήταν η απόσταξη μιας εκπομπής ποδοσφαιρικών στιγμιότυπων στην πιο καθαρή της ουσία, μόνο η δράση και καθόλου κουβέντα, όπως τότε που μεταδόθηκε το πρώτο Match of the Day το 1964. Αλλά η ευλογιά δεν είχε ακόμη εξαλειφθεί το 1964. Οι άνθρωποι πίστευαν ακόμα ότι το κάπνισμα δεν κάνει κακό. Έπρεπε να είσαι μέσα στο σπίτι σου για να σε βρει κάποιος αγαπημένος σου στο τηλέφωνο. Επειδή κάτι ήταν εντάξει τότε, δεν σημαίνει ότι είναι εντάξει και τώρα».

Πηγή: protothema.gr