Μπόρνμουθ: Ο Μπρουκς ήταν στην αποστολή για πρώτη φορά μετά την μάχη που έδωσε με τον καρκίνο

Μία από τις πιο ωραίες μέρες της χρονιάς, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η χθεσινή για τους φίλους της Μπόρνμουθ.

Τα «κεράσια» επικράτησαν της Λίβερπουλ με 1-0, παίρνοντας τεράστιας βαθμολογικής σημασίας νίκη που τους φέρνει - προσωρινά - πάνω από την επικίνδυνη ζώνη με 24 βαθμούς, ατενίζοντας πλέον το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, όσον αφορά την παραμονή στην Πρέμιερ Λιγκ. Βέβαια, η νίκη κόντρα στη Λίβερπουλ, δεν ήταν η μόνη αφορμή για χαμόγελα.

Ο Ντέιβιντ Μπρουκς, επέστρεψε στην αποστολή της ομάδας μετά από 525 ημέρες. Τον Οκτώβριο του 2021, ο Ουαλός είχε διαγνωσθεί με λέμφωμα Χότζκιν δεύτερου σταδίου, σοκάροντας άπαντες στην ομάδα. Όμως ο Ουαλός δεν πτοήθηκε, πάλεψε και βγήκε νικητής.

Τον περασμένο Μάιο, η είδηση ήταν πως ο Μπρουκς τα κατάφερε. Οι θεραπείες ήταν αποτελεσματικές και ο 25χρονος σημείωσε την μεγαλύτερή του νίκη. Κέρδισε τον καρκίνο. Και η Μπορνμουθ, θέλοντας να στηρίξει τον Ουαλό, ανανέωσε το συμβόλαιό του, μέχρι το 2026.

Χθές, ήρθε και η μεγάλη του επιστροφή σε αποστολή της ομάδας και με την αύρα του νικητή, έδωσε ένα παραπάνω κίνητρο στην ομάδα του, με τα «κεράσια» να επικρατούν της ομάδας του «Μέρσεϊσαϊντ» με 1-0, μία εβδομάδα μετά την εφτάρα που σόκαρε την Ευρώπη.

For the first time in 525 days, @DRBrooks15 is in a matchday squad ❤️ pic.twitter.com/ReJM34XrO2