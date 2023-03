Άουγκσμπουργκ: Έχασε με 5-3 από την Μπάγερν και τρόλαρε την... Παρί (pic)

Η Άουγκσμπουργκ φιλοξενούνταν στην έδρα της Μπάγερν το σάββατο (11/3) για αγώνα της Μπουντεσλίγκα κι αν και ευτύχησε να προηγηθεί, εντέλει δεν μπόρεσε να πάρει κάποιο βαθμό, και ηττήθηκε με το εντυπωσιακό 5-3.

Αφορμώμενοι από το τελικό σκορ, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα «κοινωνικά δίκτυα» στην Άουγκσμπουργκ, βρήκαν τον πλέον ευφάνταστο τρόπο να αναδείξουν τα θετικά της ήττας από τους Βαυαρούς.

Συγκεκριμένα, ανέβασαν μία φωτογραφία στην οποία δείχνει τους Μέσι, Μπαπέ και Νεϊμάρ και από κάτω ποδοσφαιριστή της ομάδας τους (συγκεκριμένα τον Μπερίσα) με τίτλο: «Γκολ εναντίον της Μπάγερν». Έτσι, δίπλα από τους ΜΝΜ, έχει τον αριθμό 0 ενώ δίπλα στη φωτό του επιθετικού της Άουγκσμπουργκ τον αριθμό 3, δίνοντας μία άκρως χιουμοριστική προσέγγιση στην επικράτηση της Μπάγερν επί της ομάδας τους.



Despite the loss, we can still look to the positives. pic.twitter.com/S0LckeJqj5