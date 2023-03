Ο επικός πανηγυρισμός του Ρόμπι Σάβατζ στο στούντιο για το γκολ του γιού του (vid)

Την ώρα που στην Αγγλία γίνεται ένας χαμός με το BBC και την απομάκρυνση του Γκάρι Λίνεκερ, ήρθε ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο μέσα σε στούντιο του βρετανικού κολοσσού. Συγκεκριμένα, ο Ρόμπι Σάβατζ ξέσπασε σε πανηγυρισμούς μόλις αντιλήφθηκε ότι ο γιος του, Τσάρλι, πέτυχε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ με τη Φόρεστ Γκριν!

«Ναι! Το αγόρι μου σκόραρε» αναφωνεί ξαφνικά ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που έπαιξε σε ομάδες όπως η Λέστερ, η Μπλάκμπερν, η Ντέρμπι και η Μπέρμιγχαμ κατά τη διάρκεια των 90's και των 00's.

Robbie Savage’s reaction as his son Charlie Savage scores his first senior goal ❤️



