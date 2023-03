Το επίπεδο των παικτών στη Σαουδική Αραβία ίσως να αποτυπώνεται σ' αυτή τη φάση. Και αναφερόμαστε στη φάση, όπου ο ο Αλ Τζαμπιρί της Αλ Τάε, φρόντισε να πετύχει το αυτογκόλ της χρονιάς.

Όντας αμαρκάριστος και χωρίς κάποια ιδιαίτερη πίεση, πλάσαρε στην κίνηση τον τερματοφύλακά του και έστειλε την μπάλα στο αριστερό «Γ» για το 3-1 της Ντάμακ.



The defenders Cristiano Ronaldo has to face in Saudi Arabia.

Own goal of the decade. pic.twitter.com/DWA5UlnHQD