Χαμός με την απομάκρυνση Λίνεκερ από το BBC: Σκέψεις για μποϊκοτάζ από τους παίκτες της Premier League

Οι συμπαρουσιαστές του Γκάρι Λίνεκερ στην εκπομπή «Match Of The Day», την οποία παρουσιάζει από το 1999, έθεσαν εαυτόν εκτός ως ένδειξη συμπαράστασης στον θρυλικό επιθετικό.

Οι αντιδράσεις, ωστόσο δεν σταματούν εδώ, αφού η ένωση ποδοσφαιριστών της Premier League, κάνει σκέψεις για μποϊκοτάζ στις δηλώσεις μετά το τέλος των αναμετρήσεων του Σαββατοκύριακου.

Latest

- Gary Lineker forced off air over refusal to apologise

- BBC plans MOTD without presenter/pundits

- Players talks with PFA over not doing MOTD interviews, Sky told

- Disquiet in BBC over perceived double standards re chair Sharp facilitating loan facility to Boris Johnson