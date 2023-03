Προπονητής του μήνα παρά την επτάρα!

Συνήθως είσαι τόσο καλός προπονητής, όσο το τελευταίο σου αποτέλεσμα, όμως στην Αγγλία δεν φαίνεται ότι ισχύει αυτό. Παρά το σοκαριστικό 7-0 από την Λίβερπουλ την περασμένη εβδομάδα, ο Έρικ Τεν Χαγκ δεν έχασε το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της Premier League για τον μήνα Φεβρουάριο.

Ο Ολλανδός τεχνικός έτρεξε στο συγκεκριμένο διάστημα ένα αήττητο σερί στις αναμετρήσεις με Κρίσταλ Πάλας, Λιντς, Λέστερ, ενώ κατέκτησε και το Carabao Cup στον τελικό με την Νιούκαστλ.

Είναι η δεύτερη φορά φέτος που ο Τεν Χαγκ παίρνει το σχετικό βραβείο, ενώ την ίδια ώρα το αντίστοιχο βραβείο για τον παίκτη του μήνα πήγε στα χέρια του Μάρκους Ράσφορντ.

🏆 Erik ten Hag has been voted the @PremierLeague's Manager of the Month for February!#MUFC || #PL pic.twitter.com/DKPCk8vpgV