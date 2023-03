Τα «σπρώχνει» για Καμαβινγκά η Γιουνάιτεντ

Με εξαίρεση τον προ ημερών ιστορικό διασυρμό από τη Λίβερπουλ (7-0) στο «Άνφιλντ», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πραγματοποιεί μια από τις καλύτερες σεζόν της τα τελευταία χρόνια.

Ενδεικτικό είναι άλλωστε πως η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ βρίσκεται εντός στόχου κατάκτησης και στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχουν, καθώς βρίσκονται στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, στην τρίτη θέση της Premier League και στο -14 από την κορυφή, αλλά και στους «16» του Europa League.

Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» έχει ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, έχοντας ξεχωρίσει αρκετές περιπτώσεις παικτών που μπορούν να ανεβάσουν αγωνιστικό επίπεδο την ομάδα.

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, βρίσκεται και εκείνο του Εντουαρντό Καμαβινγκά της Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο βρετανικός σύλλογος φέρεται να είναι διατεθειμένος να προσφέρει το ποσό των 129 εκατομμυρίων ευρώ στους «μερέγχες» για την απόκτηση του 20χρονου Γάλλου χαφ!

Να θυμίσουμε πως μεγάλος στόχος των Μαδριλένων για τη μεσαία γραμμή είναι ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, κάτι που σημαίνει πως αν τελικώς αποκτηθεί ο νεαρός Άγγλος χαφ θα ανοίξει ο δρόμος της αποχώρησης του Καμαβινγκά.

Τη φετινή σεζόν, ο νεαρός Γάλλος μετράει 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ρεάλ, όντας εκ των βασικών επιλογών του Κάρλο Αντσελότι.

