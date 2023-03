Το σκηνικό της αναμέτρησης της Τσέλσι με την Ντόρτμουντ επαναλαμβάνεται μία μέρα αργότερα στην ίδια πόλη.

Το λεωφορείο της Μίλαν κόλλησε στην κίνηση που έχουν οι δρόμοι του Λονδίνου και άργησε να προσεγγίσει το γήπεδο της Τότεναμ.

Ως εκ τούτου, η έναρξη του επαναληπτικού θα καθυστερήσει κατά 10 λεπτά με νέα ώρα σέντρα τις 22:10, όπως ενημέρωσε επίσημα ο αγγλικός σύλλογος.

Kick-off will be delayed this evening until 8.10pm ⏱