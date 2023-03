Σάλος με τον Κάιλ Γουόκερ: «Λιώμα» σε μπαρ, κατέβασε το παντελόνι του σε δημόσια θέα (vid)

Το βίντεο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες και σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ στον βρετανικό Τύπο έχει τραβηχτεί σε μια έξοδο του άσου της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος φέρεται να έχει καταναλώσει πολύ αλκοόλ και να κάνει... απρέπειες.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδωσε διήμερο ρεπό τους παίκτες του μετά τη νίκη επί της Νιούκαστλ και ο Γουόκερ του... έδωσε και και κατάλαβε.

Πήγε σε μπαρ μαζί με έναν φίλο του και δύο γυναίκες, ήπιε πολύ, κατέβασε το παντελόνι του σε κοινή θέα και στο βίντεο φαίνεται να πιάνει το στήθος και να φυλάει μια γυναίκα, η οποία δεν είναι η σύζυγός του.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να του απαγγελθεί κατηγορία για προσβολή δημοσίας αιδούς και να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει τα δύο χρόνια!

[🚨] Kyle Walker was spotted drunk in a bar and was caught touching a woman's intimate parts numerous times. He may claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison. #ManCity



