Ο Γκρίλις υπέγραψε με την Puma την ακριβότερη συμφωνία παπουτσιών στην ιστορία για Βρετανό παίκτη

Όλα τα λεφτά στα... πόδια του Τζακ Γκρίλις. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της Σίτι, σύναψε συμφωνία με την Puma, εταιρεία που ντύνει και την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γκρίλις με αυτό το ντιλ, θα αποτελέσει τον Νο1 πιο ακριβοπληρωμένο Βρετανό ποδοσφαιριστή σε σχέση με τα συμβόλαια που υπογράφουν οι τοπ ποδοσφαιριστές με εταιρείες ένδυσης.

Το ποσό που αναμένεται να εισπράττει ετησίως, ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ, ποσό που ήταν ικανό στο να τον κάνει να διακόψει τη συνεργασία του με την Nike.

We’re delighted to announce that @JackGrealish is a PUMA.



Welcome to the FAM, Jack 🤩#PUMAxJACK pic.twitter.com/sO3FrMyYr8