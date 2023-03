Θέαμα, ελπίδα, οργή, Superleague

Yolo (you only live once)!

Είναι στιγμές που θες κάτι να συμβεί τόσο πολύ, που εντέλει συμβαίνει. Όχι με τον τρόπο που το είπε ο Κοέλιο και μας έχει πάρει όλους στο λαιμό του. Με έναν διαφορετικό, πιο ολοκληρωτικό τρόπο. Ο Στέφανος Τζίμας μπήκε στο γήπεδο μόλις για τη δεύτερή του συμμετοχή στο πρωτάθλημα, τρίτη συνολικά στη σεζόν με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Μπήκε λίγο μετά τις 10μ.μ., ώρα που κανονικά πρέπει να… σιχτιρίζει που τελείωσε το Σαββατοκύριακο κι έχει σχολείο αύριο. Κι εκείνος σκόραρε! Σκόραρε για πρώτη φορά στην ανδρική ομάδα, σκόραρε στην Τούμπα, έσπασε το ρεκόρ του Γιώργου Κούδα που κρατούσε 59 ολόκληρα χρόνια, τον ανάγκασε να πηδήξει από τον καναπέ του ευτυχισμένος που το ρεκόρ του καταρρίφθηκε, και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής χαμογέλασε τόσο πλατιά που δεν μπορείς παρά να χαρείς με τη χαρά του. Εξάλλου, από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο, όλοι έμοιαζαν να περιμένουν και να θέλουν αυτή τη στιγμή! Το ΓΚΟΛ που θα γράψει ιστορία.

Διαφέρουν σε εκτέλεση, διαφέρουν σε ομορφιά αλλά δε διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο σε αφήνουν με το στόμα ανοικτό. Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς πέτυχε το ομορφότερο γκολ στην Θεσσαλονίκη και στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό, με την εξαιρετικής έμπνευσης λόμπα από το ύψος της περιοχής για να γράψει στο ημίωρο του ματς το 4-0. Ο ανταγωνισμός του για το γκολ της αγωνιστικής έρχεται από το έτερο 6-0 της ημέρας. Ο Ολυμπιακός σε ματς σχεδόν καρμπόν απέναντι στον Λεβαδειακό, με πολύ γρήγορο γκολ που απλούστευσε τα πράγματα, αλλά με ξέσπασμα στο τελευταίο ημίωρο, είχε το δικό του αριστούργημα. Ο Χουάνγκ Ινμπόμ από εκτέλεσε κόρνερ και με σουτ στην κίνηση σημείωσε το 2-0 στο 38’ της αναμέτρησης και το δίλημμα είναι μεγάλο…

* To γκολ του Νοτιοκορεάτη μετά το 2.15 του βίντεο.