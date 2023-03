Ξετρελάθηκε με το κέρινο ομοίωμά του ο Γκριεζμάν: «Είναι υπέροχο» (vid)

Πρόκειται για τον Αντουάν Γκριεζμάν, το κέρινο ομοίωμα του οποίου, θα αποκαλυφθεί αύριο στο ευρύ κοινό. Αρχικά, το άγαλμα του μεσοεπιθετικού της Ατλέτικο Μαδρίτης, επρόκειτο να εμφανισθεί στο διάσημο μουσείο των Παρισίων, το 2020, αλλά η πανδημία του κορωνοϊού και το Μουντιάλ του Κατάρ, καθυστέρησαν την διαδικασία.

Συνοδευόμενος από την οικογένειά του, ο Γκριεζμάν βρέθηκε εχθές (6/3) στο Παρίσι για να παραστεί στα «αποκαλυπτήρια» του κέρινου αγάλματος του και εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός: «Είμαι σοκαρισμένος, δεν ξέρω τι να πω. Είναι υπέροχο!».

Antoine Griezmann became the third French soccer player after Kylian Mbappe and Zinedine Zidane to have a wax statue at the Musee Grevin in Paris pic.twitter.com/rAZEnDprZt