Βίντεο-έπος με τον Κάραγκερ να πανηγυρίζει στα... μούτρα του Νέβιλ την εφτάρα

Οι δυο παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές εργάζονται ως σχολιαστές στο τηλεοπτικό δίκτυο που μεταδίδει τους αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ.

Κάθισαν δίπλα δίπλα στο «Άνφιλντ» και σίγουρα κανείς από τους δύο δεν περίμενε την εξέλιξη της αναμέτρησης με τους γηπεδούχους να βάζουν επτά γκολ στους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Κάραγκερ πανηγύριζε σαν τρελός και ο Νέβιλ απλά δεν μπορούσε να βλέπει άλλο!

Carragher was LOVING life yesterday watching the game with Gary Neville 😂pic.twitter.com/GiIVHqUH8c