Σύνθημα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον... Κριστιάνο στην εφτάρα επί της Γιουνάιτεντ (vid)

Το αποτέλεσμα έγραψε 7-0 για τη Λίβερπουλ στην αναμέτρηση με τους «κόκκινους διαβόλους» στο «Άνφιλντ» για την Πρέμιερ Λιγκ και απολύτως αναμενόμενα το... τρολάρισμα ήταν μεγάλο από τους οπαδούς της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι οπαδοί της Λίβερπουλ φώναξαν ειρωνικά «Ζήτω ο Ρονάλντο» θέλοντας έτσι να πικάρουν και τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο οποίος βέβαια τα έχει μαζέψει και έχει φύγει από το «Ολντ Τράφορντ» εδώ και καιρό.

Liverpool fans chanting "VIVA RONALDO" after their teams 7-0 win over Manchester United at Anfield🥹

Thankyou Liverpool FC. pic.twitter.com/OUqyZyAzL1