Διασυρμός: Η πιο βαριά ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 1931!

Μαύρη νύχτα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που διαλύθηκε με 7-0 στο «Άνφιλντ» και γνώρισε την πιο βαριά της ήττα από την Λίβερπουλ, σε ένα ιστορικό ματς.

Το 7-0 είναι ισοφάριση της πιο βαριάς ήττας των κόκκινων διαβόλων, σε ένα σκορ που είχε να εμφανιστεί από τον Δεκέμβριο του 1931, όταν είχε ηττηθεί με 7-0 από την Γουλβς.

Ακριβώς το ίδιο είχε γίνει τον Δεκέμβριο του 1930 με θύτη την Άστον Βίλα, αλλά και τον Απρίλιο του 1926 από την Μπλάκμπερν.

