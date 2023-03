Αϊντχόφεν: Έσπασε τα κοντέρ το γκολ του Σανκαρέ (vid)

Ο αμυντικός μέσος της PSV σκόραρε κόντρα στην Ντε Χάαγκ για το Κύπελλο με μια «οβίδα» που δεν την έπιασαν ούτε τα ραντάρ.

Ο 25χρονος Ιβοριανός μεσοαμυντικός εξαπέλυσε… κεραυνό, με την ταχύτητα της μπάλας να μετριέται στα 170 χιλιόμετρα την ώρα!

Ακόμη και ο προπονητής της PSV, ο μεγάλος Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, τραβούσε τα μαλλιά του από το τρομερό σουτ του Αφρικανού διεθνή.

How did you react after his goal?

Reply with a gif... 😏 https://t.co/lIm4ITCxow pic.twitter.com/jEtXKhmFY4