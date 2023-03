Με Ανδρούτσο και Μασούρα ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό (pic)

Mε σύστημα 4-2-3-1 παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Μίτσελ για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό. Συγκεκριμένα, ο Πασχαλάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Ανδρούτσο, Ντόι, Μπα και Ραμόν στην τετράδα της άμυνας. Σαμασέκου και Χουάνγκ θα βρίσκονται στα χαφ, ενώ Μασούρας, Μπιέλ και Φορτούνης ξεκινούν πίσω από τον Μπακαμπού.

Ολυμπιακός (Μίτσελ): Πασχαλάκης - Ανδρούτσος, Ντόη, Μπα, Ραμόν - Σαμασέκου, Χουάνγκ - Μπιέλ, Φορτούνης, Μασούρας - Μπακαμπού

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Levadiakos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYLEV #Stoiximan pic.twitter.com/JfGe3ZWYJr