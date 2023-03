Οπαδοί Νιούελς σε Μέσι: «Λίο είσαι η καρδιά μιας χώρας που σε αγαπά, η Νιούελς είναι μαζί σου» (pic)

Πανό υπέρ του Λιονέλ Μέσι σήκωσαν οι οπαδοί της Νιούελς, θέλοντας να δείξουν με αυτόν τον τρόπο πως βρίσκονται στο πλευρό του, μετά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε σουπερμάρκετ που ανήκει στους γονείς της συζύγου του, Αντονέλα Ροκούζο.

Οι οπαδοί έγραψαν στο πανό τους «Λίο είσαι η καρδιά μιας χώρας που σε αγαπά, η Νιούελς είναι μαζί σου» θέλοντας να δείξουν την αγάπη τους για τον Μέσι, χωρίς να ξεχνάνε παράλληλα πως η μοναδική ομάδα που αγωνίστηκε - και ελπίζουν να αγωνιστεί ξανά - εντός Αργεντινής, είναι η Νιούελς, ακόμη και αν εκεί έμεινε για πέντε χρόνια ως παίκτης της ακαδημίας.

Το συμβάν, κλήθηκε να σχολιάσει και ο προπονητής της ομάδας, Γκάμπριελ Χάινζε αναφέροντας: «Μόλις το έμαθα. Τέτοια πράγματα κρατούν μακριά τον Λίο και οποιονδήποτε άλλον θέλει να επιστρέψει (στην Αργεντινή)».

🚩“Leo, you’re the heart of a country that loves you. Newell’s is with you”



A new flag at the Estadio Marcelo Bielsa with a message for Messi. #Newells pic.twitter.com/RtpfkowDOr