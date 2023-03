Ο Ίαν Ράιτ «τρελάθηκε» με το... buzzer beater της Άρσεναλ (vid)

Οι «Κανονιέρηδες» βρέθηκαν στο καναβάτσο μετά το 0-2 της Μπόρνμουθ, όμως βγάζοντας μέταλλο και καρδιά πρωταθλητή, έκαναν επικό comeback, με τον Ρις Νέλσον στο 98' να λυτρώνει την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Η θρυλική μορφή της Άρσεναλ, Ίαν Ράιτ παρακολουθούσε την αναμέτρηση μαζί με τον Γκάρι Λίνεκερ, που μοιράστηκε το video με τις έντονες αντιδράσεις του εμβληματικού επιθετικού.

Ο Ίαν Ράιτ άρχισε να χοροπηδάει σα μικρό παιδί «τρελαμένος» από την τεράστια ανατροπή της αγαπημένης του Άρσεναλ, με τον Λίνεκερ να του κάνει πλάκα ότι το γκολ «ελέγχεται» από το VAR.

Δείτε παρακάτω το video:

You’ll never guess who scored in the very last seconds. 😂😂 pic.twitter.com/Aw3AjF2dtZ