Άρσεναλ, η ομάδα των ανατροπών και του πεπρωμένου!

Είτε το πάρει είτε όχι, η Άρσεναλ έχει καρδιά πρωταθλήτριας. Οι κανονιέρηδες γύρισαν ένα ακόμα χαμένο ματς, μετέτρεψαν το 0-2 από την Μπόρνμουθ, σε 3-2 και δικαιούνται να πιστεύουν ότι μπορούν να φτάσουν ως το τέλος.

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα είναι αυτή που έχει καταφέρει να πάρει φέτος τους περισσότερους βαθμούς (15) από παιχνίδια που έχει βρεθεί πίσω στο σκορ, δείγμα ενός συνόλου που έχει πίστη στις δυνατότητες του και δεν τα παρατάει ποτέ.

Η φετινή Άρσεναλ έχει βρει τον δικό της…Σόλσκιερ στο πρόσωπο του Ρις Νέλσον. Ο Άγγλος επιθετικός ήρθε από τον πάγκο και με μία ασίστ και νικητήριο γκολ στο 97’ έγινε και πάλι το πρόσωπο της ημέρας.

Ο Νέλσον έχει συνεισφέρει φέτος 3 γκολ και 2 ασίστ ερχόμενος από τον πάγκο, είναι η super-sub της φετινής Premier League, σε μία καλοκουρδισμένη μηχανή, όπως είναι η φετινή Άρσεναλ.

5 & 90 - Reiss Nelson has been directly involved in more Premier League goals as a substitute than any other player this season (5 – 3 goals, 2 assists), also netting Arsenal’s second latest Premier League winner (96:57) on record (since 2006-07). Gasp. pic.twitter.com/ML4zEQpdSj