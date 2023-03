Είδε τη Νόριτς των Γιαννούλη-Τζόλη ο Ινφαντίνο (pic)

Την αναμέτρηση της Μίλγουολ με τη Νόριτς των Γιαννούλη-Τζόλη παρακολούθησε το απόγευμα του Σαββάτου ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας βρίσκεται στο Λονδίνο και επέλεξε να δει το ματς της Championship ανάμεσα στη Μίγουολ και τη Νόριτς, όπου τα «καναρίνια« με τον Δημήτρη Γιαννούλη στη βασική τους ενδεκλάδα και τον Τζόλη στον πάγκο επικράτησαν με 3-2 της αντιπάλου τους.

Δείτε τη φωτογραφία:

It is a pleasure to welcome @FIFAcom president, Gianni Infantino, to The Den for today’s fixture…#Millwall pic.twitter.com/K7nSZq0zkt