Καρέ των γκολ στην Ολλανδία ο Βέλλιος! (vid)

Βραδιά ρεκόρ στην Ολλανδία. Η Ντεν Μπος έγινε σάκος του μποξ στην έδρα της Τσβόλε που δεν την λυπήθηκε και την διέσυρε με το απίστευτο 13-0!

Πρόσωπο της αναμέτρησης ο Απόστολος Βέλλιος, ο οποίος έκανε χατ-τρικ από το πρώτο ημίχρονο με τρία γκολ σε 11 λεπτά (2’, 4’, 12’), με τον Έλληνα επιθετικό να πετυχαίνει και τέταρτο γκολ στο 27ο λεπτό και να γίνεται αλλαγή στο 70ό λεπτό, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς της Τσβόλε που είναι πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα και πολύ κοντά στην επιστροφή της στην Eredivisie.

11:22 - After 11 minutes and 22 seconds, Apostolos Vellios scored the fastest hat-trick from kick-off in the @1e_Divisie since Opta collects data for this league (2008-09). Madhouse. pic.twitter.com/IxbD7GQCWf