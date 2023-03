Αποκάλυψη «φωτιά» από πρώην παίκτη της Λέστερ για Κλάτενμπεργκ: Τι του είπε εν ώρα αγώνα (vid)

Μιλώντας σε podcast, o Σίμπσον αποκάλυψε ατάκα που του είπε ο Κλάτενμπεργκ σε αγώνα της Λέστερ. Συγκεκριμένα, ο βετεράνος, πλέον, ποδοσφαιριστής ανέφερε ότι ο Κλάτενμπεργκ του είχε πει σε αγώνα ότι θα έπρεπε να τον αποβάλει, όμως δεν το έκανε γιατί ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα η Λέστερ.

«Θυμάμαι τον Κλάτενμπεργκ. Νομίζω ότι ήθελε να αποβάλει κάποιον. Είπε κάτι σαν «έπρεπε να σε αποβάλλω εκεί, αλλά θέλω να το πάρετε»", ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια.

Danny Simpson, part of the #LCFC squad that won the league, on Mark Clattenburg:



"Clattenburg, mate. Wow. I think he

should've sent someone off. He said... I can't remember, he said something like 'I should've sent you off there, but I want yous to win it'!”



