ΑΜΚ 40.000.000 στην Νότιγχαμ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Σε μεγάλη ΑΜΚ προχώρησε η Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης «έριξε» 40 εκατομμύρια λίρες στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την ομάδα της Premier League να ανακοινώνει την Πέμπτη της αύξηση μετουχικού της κεφαλαίου, τονίζοντας πως έχουν επενδυθεί άλλα 12 εκατομμύρια νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has made a further significant financial commitment to the club with the conversion of £41m worth of loans into shares in the 2021/22 financial year. 🗞️