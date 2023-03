Iταλία: Έκανε 800 χιλιόμετρα για να δει την αγαπημένη του ομάδα και ήταν μόνος στην εξέδρα (Pics)

Ο κύριος της φωτογραφίας ταξίδεψε 800 χιλιόμετρα για να δει την αγαπημένη του Σουντιρόλ στο εκτός με τη Μπενεβέντο. Και όχι μόνο αυτό... Ήταν ολομόναχος στην εξέδρα των φιλοξενούμενων. Ήταν μία κερκίδα μόνος του δηλαδή βλέποντας την αγαπημένη του ομάδα να επικρατείμε 2-0.

Στο τέλος του ματς, όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, οι ποδοσφαιριστές της Σουντιρόλ τον τίμησαν χαρίζοντάς του μπλούζες και σορτσάκια.«Ήμουν μόνος μου γιατί κανείς δεν μπορούσε να πάρει διήμερο ρεπό. Πήγα με αμάξι από το Μπολσάνο στο Μπέργκαμο, από εκεί πήρα αεροπλάνο για τη Νάπολι και για να φτάσω στο γήπεδο νοίκιασα αυτοκίνητο», δήλωσε στο Sportitalia αυτός ο... ήρωας.

Benevento-Sudtirol 0-2, turno infrasettimanale di Serie B, da Bolzano un solo eroe segue la squadra di Bisoli in trasferta.

