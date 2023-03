Οπαδοί Μαρσέιγ: Έτρεχαν να δουν την παράταση αφού είχαν αποχωρήσει πριν τελειώσει το παιχνίδι (vid)

Η Μαρσέιγ προσπάθησε, αλλά δε μπόρεσε να αποφύγει το κάζο και αποκλείστηκε στο κύπελλο Γαλλίας από την Ανεσί που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.

Αν και προηγήθηκαν στον αγώνα, οι Μαρσεγιέζοι κατάφεραν να μέινουν πίσω στο σκορ δεχόμενοι δύο τέρματα στο 53΄και στο 59΄ της αναμέτρησης. Με αυτό το σκόρ, η Μαρσέιγ έμενε εκτός και όσο το τέρμα της ισοφάρισης δεν ερχόταν, πολλοί ήταν αυτοί που αποφάσισαν να αποχωρήσουν πρόωρα.

Παρόλα αυτά όμως, η ομάδα του Ίγκορ Τούντορ κατάφερε να ισοφαρίσει στο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων και να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Οι οπαδοί που είχαν αποχωρήσει, άκουσαν τους πανηγυρισμούς και αμέσως κατάλαβαν πως η ομάδα τους έκανε το 2-2 αποφασίζοντας να κάνουν αναστροφή και να πάνε προς το γήπεδο.

Το θέμα είναι πως, το τελικό σενάριο δεν άλλαξε μιας και η ομάδα τους αποκλείστηκε στα πέναλτι με 7-6, μένοντας εκτός συνέχειας από το κύπελλο.

🥴😂 Several Marseille supporters who left the Vélodrome early rushed back to the stands when they heard the fans celebrate the 90+6 equaliser vs Annecy! pic.twitter.com/C0BW4dB5c2