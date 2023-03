Τσέλσι: Ανακοίνωσε τη δημιουργία συμβουλευτικής επιτροπής φιλάθλων (pic)

Τον Ιούνιο, οι σύλλογοι της Premier League συμφώνησαν σε ένα σχέδιο βελτίωσης των σχέσεων με τους οπαδούς, το οποίο περιελάμβανε την εισαγωγή συμβουλευτικών επιτροπών φιλάθλων.

Η Τσέλσι ανέφερε ότι αυτή η συμβουλευτική επιτροπή «θα αποτελείται από έξι φιλάθλους, θα συμμετάσχει σε συζητήσεις, θα ανταλλάσσει πληροφορίες για πιθανές αποφάσεις που επηρεάζουν τους οπαδούς της Τσέλσι», ανέφερε η αγγλική ομάδα σε ανακοίνωσή της.

«Το επίκεντρο θα είναι το στρατηγικό όραμα και οι στόχοι του συλλόγου, καθώς και η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λήψη αποφάσεων. Θα συναντάται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τσέλσι, με επιπλέον ανώτερα στελέχη του συλλόγου να είναι παρόντα σε όλες τις συναντήσεις», πρόσθεσε.

Άλλοι σύλλογοι της Premier League, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Λίβερπουλ, έχουν δημιουργήσει παρόμοια συμβούλια τα τελευταία χρόνια. Οι σύλλογοι, σύμφωνα με την τελευταία κατευθυντήρια γραμμή της κυβέρνησης, θα πρέπει να αποδείξουν ότι συμβουλεύονται τακτικά μια αντιπροσωπευτική ομάδα οπαδών για βασικά στρατηγικά ζητήματα του συλλόγου.

Chelsea Football Club is delighted to announce the establishment of our new Fan Advisory Board. The FAB is an initiative to help fulfil our promise to be pioneers in fan engagement.