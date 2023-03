Κόλιμορ: «Πάρτι... τσαγιού το Σέλτικ-Ρέιντζερς μπροστά στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός»

Το καλοκαίρι του 1999 ο παλαίμαχος Άγγλος στράικερ, με θητεία και στη Λίβερπουλ, είχε φτάσει μία ανάσα από τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ταξίδεψε μάλιστα στην Ελλάδα για να υπογράψει στο Τριφύλλι, αλλά δεν έμελλε να ντυθεί στα πράσινα ποτέ.

Ο Κόλιμορ θυμήθηκε την υποδοχή που του επιφύλασσαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο και χαρακτήρισε... πάρτι τσαγιού το Σέλτικ-Ρέιντζερς μπροστά στο ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού.

«Είχα πάει στην Αθήνα για να υπογράψω στον Παναθηναϊκό (ο πανταχού παρών Πολ Στέρτφορντ - ατζέντης - σε πρώτο πλάνο). Έφτασαν 6000 υποστηρικτές και έπρεπε να πάμε σε άλλο αεροδρόμιο. Η αντιπαλότητα των δύο ομάδων κάνει το Σέλτικ-Ρέιντζερς να μοιάζει με πάρτι τσαγιού», έγραψε στο twitter.

