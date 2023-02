Αποθεώνουν στην Καραϊβική τον Λιβάι Γκαρσία για τα επιτεύγματά του με την ΑΕΚ

Ο άσος της ΑΕΚ, Λιβάι Γκαρσία κάνει… παπάδες τη φετινή σεζόν, σκοράρει κατά ριπάς και στην Καραϊβική σπεύδουν να τον αποθεώσουν.

Πλέον είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία… Για ακόμη μία μέρα ο Λιβάι Γκαρσία είναι στο κέντρο της επικαιρότητας. Αυτή τη φορά τον αποθεώνουν στην Καραϊβική για τα κατορθώματά του.

«Ο άσος των «Soca Warriors», Λιβάι Γκαρσία διάγει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του», αναφέρεται στο «Inside Caribbean Football» στο οποίο επισημαίνεται πως «ο Λιβάι Γκαρσία είναι πρώτος σκόρερ στη Super League με 11 τέρματα με τη φανέλα της AEK».

Δείτε την ανάρτηση:

🇹🇹⚽Soca Warriors star Levi Garcia is having his best season of the career. He is the joint top goalscorer of the Greek Super League with 11 goals for AEK Athens.



Watch in the video who are the most expensive players from Trinidad & Tobago: https://t.co/NRMJRm0dk6 pic.twitter.com/rEimNtPKNI