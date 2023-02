ΑΕΚ: Ακόμη ένα «παράσημο» για τη νεόδμητη OPAP Arena (pic)

Η OPAP Arena διεκδικεί με αξιώσεις την παγκόσμια αναγνώριση

Οι διακρίσεις για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ συνεχίζονται...

Νέο «παράσημο» για την OPAP Arena που βρίσκεται μεταξύ των υποψήφιων γηπέδων για το βραβείο «Stadium of the Year».

H OPAP Arena είναι υποψήφια για το Stadium of the Year 2022 Award (Στάδιο της Χρονιάς 2022)! Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ έχει προταθεί στη μεγάλή αυτή διεθνή ψηφορία, μαζί με άλλα 35 στάδια από όλο τον κόσμο, και περιμένει από τους φίλους της ΑΕΚ και όλους τους Ελληνες φιλάθλους να στηρίξουν την υποψηφιότητά του.



Ο διαγωνισμός Stadium of the Year είναι μια δημόσια ψηφοφορία που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2011 και οι ψηφοφόροι επιλέγουν το καλύτερο γήπεδο, κατά τη γνώμη τους, που εγκαινιάστηκε την προηγούμενη χρονιά. Το βραβείο είναι η μεγαλύτερη δημόσια ψήφος αυτού του είδους παγκοσμίως. Από τότε που ξεκίνησε η πρώτη έκδοση, έχουν καταμετρηθεί συνολικά περισσότερες από 400.000 έγκυρες ψήφοι.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ: