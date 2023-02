Μπαπέ: «Εάν ερχόμουν στην Ιταλία, θα ήταν μόνο για τη Μίλαν» (pic,vid)

Την προτίμησή του για την ομάδα στην οποία θα ήθελε να αγωνιστεί εντός ιταλικών συνόρων, έκανε γνωστή χθες, ο Κιλιάν Μπαπέ.

Το στιγμιότυπο κατέγραψε με το κινητό του, ένας φαν του Μπαπέ στην εκδήλωση της FIFA για την ανάδειξη των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της χρονιάς.

Συγκεκριμένα, φαίνεται ο συγκεκριμένος οπαδός, να λέει στον Γάλλο, κατά την είσοδό του στην αίθουσα «Έλα στην Ιταλία» με τον ίδιο να απαντά κατευθείαν: «Αν ήταν να έρθω (στην Ιταλία), θα ήταν για την Μίλαν».

Ακόμα και αυτή του η δήλωση, φαίνεται πως έκανε αρκετά χαρούμενους τους φίλους των «Ροσσονέρι» για πιθανή μετακίνηση του Γάλλου στην Μίλαν στο μέλλον, αν συνυπολογίσει κανείς και τη φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, η οποία δείχνει τον Μπαπέ σε μικρή ηλικία, να φορά την φανέλα του Ρομπίνιο στη Μίλαν.

Δείτε εδώ το στιγμιότυπο από την χθεσινή εκδήλωση:

🗣 Kylian Mbappe: "If I come [to Italy] it's only for #ACMilan." ❤️️🖤pic.twitter.com/UXXIf9X5rh